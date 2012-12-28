«Укрпочта» ввела международные переводы между Украиной и Словенией

Украинское госпредприятие почтовой связи «Укрпочта» начало двусторонний обмен электронными переводами между Украиной и Словенией по системе Eurogirо.

Как говорится в сообщении Министерства инфраструктуры, Словения стала 14-й страной, с которой ведомство осуществляет обмен международными электронными переводами по системе Eurogiro.

Переводы Eurogiro могут приниматься и выплачиваться в национальной валюте во всех отделениях почтовой связи или в евро (при условии отсутствия в сумме перевода евроцентов) – в определенных объектах почтовой связи.

Переводы Eurogiro отправляются только в пользу физических лиц.

Максимальная сумма перевода от одного отправителя не должна превышать 1 200 евро или эквивалент этой суммы в гривнях в день.

Для получения международного срочного перевода адресат должен быть проинформирован о контрольном номере перевода, сумме и валюте приема перевода, стране отправления.

Справка УНИАН. Eurogiro – одна из самых безопасных европейских систем международных наличных денежных переводов непосредственно на домашний адрес получателя.

В 2011 году через систему было совершено около 30 млн трансакций.

Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи Украины. «Укрпочта» предоставляет около 50 видов услуг в 14 тыс. отделений по всей Украине. «Укрпочта» присоединилась к системе Eurogiro в 2010 году.