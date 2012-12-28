Украина и ЕC вышли на компромиссные предложения в переговорах об общем авиапространстве

Брюссель. Украина и Европейский Союз вышли на компромиссные предложения в переговорах об общем авиационном пространстве.

Об этом в интервью проекта “УНИАН – Новости ЕС» заявил посол Украины при ЕС Константин Елисеев.

«Украина – одна из немногих стран мира, которая имеет полный цикл производства самолетов. Ключевым вопросом является сертификация как самих самолетов, так и оборудования, авиационной техники, двигателей. Собственно, это и стало камнем преткновения в переговорном процессе. Вместе с тем, я бы не говорил, что в переговорах о создании Общего авиационного пространства отсутствует прогресс. Мы вышли на определенные компромиссные предложения», - сказал он.

Посол напомнил, что в этом году после почти двухлетнего перерыва был возобновлен официальный переговорный процесс и состоялся шестой раунд переговоров на основе обновленных предложений.

«В настоящее время рассматривается возможность вынесения проблематики приближения сертификационных систем авиационной техники за пределы Соглашения об Общем авиационного пространства в отдельный меморандум, который станет «указателем» к двустороннему соглашению о безопасности полетов. Такой опыт в ЕС уже есть, например, с США и Канадой», - сказал К.Елисеев.

Он уточнил, что, таким образом, по итогам переговоров Украина и ЕС должны получить соглашение об общем авиационном пространстве, а также меморандум, в котором будут определены вопросы, связанные с безопасностью полетов и сертификацией.

«Давайте не забывать, что вопрос сертификации – это также и вопрос денег, поэтому необходимо подойти к этому весьма взвешенно, чтобы защитить и национальные интересы. Украинские самолеты ничем не хуже, чем отдельные типы самолетов, производимых в других странах, в том числе в ЕС», - отметил посол.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры об общем авиационном пространстве 6 декабря 2007 года. Стороны продолжительное время не могут найти компромисс в вопросах сертификации самолетов.

В сентябре этого года вице-президент Еврокомиссии, ответственный за вопросы транспорта Сийм Каллас заявил о заинтересованности ЕС в подписании соглашения об общем авиапространстве с Украиной, отметив, что Еврокомиссия не готова при этом ставить под сомнение вопрос безопасности полетов.

*** Полный текст интервью читайте здесь - http://eunews.unian.net/ukr/detail/198082