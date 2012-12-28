«Сибирь» планирует увеличить количество рейсов из Одессы в Москву

Авиакомпания "Сибирь" , работающая под брендом S7 Airlines, планирует с весны 2013 года увеличить количество рейсов из Одессы в Москву до 6 в неделю.

Об этом говорится в сообщении Международного аэропорта «Одесса».

Кроме того, аэропорт сообщает, что авиакомпания «Сибирь» рассматривает возможность открытия прямых рейсов по маршруту Новосибирск-Одесса.

Напомним, авиакомпания "Сибирь" выполняет рейсы в Одессу с июля 2012 года.

Рейсы в Одессу авиакомпания выполняет на 128-местном Airbus-319.

Средняя загрузка рейса составляет 87%.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Сибирь» является участником глобального авиационного альянса oneworld. Авиакомпания обладает крупнейшей в России сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе трех авиатранспортных узлов в Москве (Домодедово), Новосибирске (Толмачёво) и Иркутске.

S7 Airlines также выполняет регулярные полеты в страны СНГ, Европу, Ближний Восток, Южную Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Самолеты авиакомпании ежедневно выполняют 182 рейса по 128 направлениям.

Международный аэропорт «Одесса» относится к группе самых крупных аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

Пассажиропоток международного аэропорта «Одесса» в 2011 году вырос на 16,6% по сравнению с 2010 годом - до 824,3 тыс. пассажиров, за 6 месяцев 2012 года пассажиропоток вырос на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 381,5 тыс. пассажиров.

ООО «Международный аэропорт «Одесса» – совместное предприятие, созданное в ноябре 2011 года Одесским городским советом и частным инвестором «Одесса Аэропорт Девелопмент», который финансирует строительство нового терминала аэропорта и инфраструктуры стоимостью 45 млн долл. США.