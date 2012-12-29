Проезд по дорогам государственного и местного значения обеспечен - Мининфраструктуры

Министерство инфраструктуры заверяет, что проезд по дорогам государственного и местного значения обеспечен.

Об этом сообщает правительственный портал со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры.

По данным пресс-службы, в течение суток небольшой снег наблюдался в Днепропетровской и Запорожской областях. По состоянию на утро 29 декабря на автомобильных дорогах общего пользования к обеспечению проезда привлечено 2075 единиц техники и 3226 дорожных работников.

Что касается функционирования морского комплекса, то в ожидании проводки судов по Керчь-Еникальскому каналу с севера находится 8 судов, с юга – 67. Общее количество судов, ожидающих проводки в украинские порты, – 4.

В Мариупольском, Николаевском и Херсонском портах продолжается ледовая компания.

На рейде Мариупольского порта – шесть судов, ожидает проводки одно судно.

Остальные порты работают в обычном режиме.