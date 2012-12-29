На некоторых отправляющихся 31 декабря поездах можно добраться до места назначения еще до Нового года за самую низкую цену

Некоторые поезда, которые отправляются 31 декабря, позволяют добраться до места назначения еще до наступления Нового года, а билеты на эту дату являются самыми дешевыми в году.

По данным системы on-line бронирования железнодорожных билетов, железные дороги предлагают на 31 декабря достаточное количество билетов на самые популярные направления.

В частности, по состоянию на 29 декабря, в направлении Одессы на 31 декабря на поезд №9, который отправляется из Киева в 14:40 и прибывает в Одессу в 23:00, в свободной продаже 68 билетов.

На поезд категории Интерсити+ №169Л, который отравляется из Киева в 18:20 и прибывает во Львов в 23:15, в свободной продаже 448 билетов.

На такие же поезда категории Интерсити+ до Донецка в общей сложности в свободной продаже на 31 декабря 842 билета, в частности, 312 билетов на поезд, который прибывает в Донецк в 12:45 и 530 билетов на поезд, который прибывает в 23:10.

Напомним, 31 декабря на железных дорогах действует самый низкий календарный коэффициент индексации стоимости проезда в пассажирских поездах - 0,7, который позволяет уменьшить стоимость проезда в пассажирских поездах от 40 до 60 грн.

Под эту индексацию подпадают билеты на все категории вагонов, кроме пригородных поездов.

Справка УНИАН. Приказом №170 Министерства инфраструктуры Украины определены 13 различных календарных периодов, которые влияют на стоимость проезда.

Стоимость билета и плацкарты корректируется на коэффициенты по календарным периодам и дням недели.

Так, на четверг и субботу установлено снижение стоимости проезда на 10% от базовой стоимости, а на пятницу и воскресенье - повышение на 10%.

При оформлении билета на электропоезда Интерсити + в направлении "туда и обратно" применяется скидка в размере 10% от стоимости проезда.