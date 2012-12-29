«АэроСвит» внес изменения в расписание вылетов 29 декабря из «Борисполя»

Авиакомпания «АэроСвит» внесла изменения в расписание вылетов 29 декабря из Международного аэропорта «Борисполь».

Как говорится в сообщении аэропорта, в частности, на дальнемагистральных направлениях перенесены рейсы на отправку до Пекина, Гоа и Хошимина.

Кроме того, из-за сложных погодных условий в аэропортах прибытия перенесено отправление внутренних рейсов в Симферополь и в Одессу.

Также «АэроСвит» отменил рейс из Киева до Бухареста.

«АэроСвит» является базовым авиаперевозчиком Международного аэропорта «Борисполь».

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские Авиалинии» создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту «Борисполь». Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195. В 2012 году приступила к обновлению среднемагистрального авиапарка самолетами новой генерации Boeing 737-800, а с 2013 года – Boeing 737-900ER.

ГП «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

По итогам 2011 года аэропорт «Борисполь» увеличил прием пассажиров на 20% по сравнению с 2010 годом - до 8 млн человек.