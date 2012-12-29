НКРСИ одобрила законопроект о регулировании рынка электронных коммуникаций

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), одобрила доработанный проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О телекоммуникациях» относительно определения и анализа соответствующих рынков услуг отрасли электронных коммуникаций, которые являются потенциальным предметом ожидаемого регулирования.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе НКРСИ.

Согласно сообщению, в одобренном проекте Закона «в значительной мере усиливаются позиции НКРСИ» относительно возможностей влияния на телекоммуникационные рынки и применения противодействий возможным проявлениям недобросовестной конкуренции. В документе заложены нормы, по которым операторы, провайдеры с существенным рыночным преимуществом «могут быть обременены дополнительными обязательствами», которые будут способствовать созданию ровных условий деятельности для всех субъектов рынка.

Одним из ключевых нововведений законопроекта, которое предоставляет Комиссии дополнительные рычаги влияния на операторов с существенным рыночным преимуществом, станет необходимость представления такими операторами на рассмотрение в НКРСИ тарифных предложений на предоставление телекоммуникационных услуг.

«В случае отсутствия надлежащих оснований для применения таких тарифов Комиссия для защиты интересов потребителей будет иметь право заблокировать их внедрение», - говорится в сообщении.

Законопроектом также предусматривается усиление ответственности операторов за нарушение ими лицензионных условий.

Согласно законопроекту, критериями оценки состояния экономической конкуренции на рынке определенных телекоммуникационных услуг являются: наличие значительных (высоких и постоянных) барьеров для вхождения на рынок других поставщиков услуг; негативная динамика рынка и наличие операторов, провайдеров, с рыночной долей 25% и больше; недостаточность применения требований, предусмотренных законодательством об экономической конкуренции (отсутствие предыдущих обязательств).

Если выполняются все указанные критерии, то рынок считается таким, где отсутствует экономическая конкуренция, и НКРСИ определяет операторов, провайдеров телекоммуникаций, с существенным рыночным преимуществом на рынке этих телекоммуникационных услуг и принимает решение о наложении, оставлении действующими или изменении регуляторных обязательств для таких операторов, провайдеров на рынке этих телекоммуникационных услуг.

На оптовых рынках телекоммуникационных услуг, где отсутствует экономическая конкуренция, НКРСИ своим решением может налагать на операторов телекоммуникаций с существенным рыночным преимуществом на рынке определенных телекоммуникационных услуг одно или несколько регуляторных обязательств относительно обеспечения прозрачности относительно взаимосоединения сетей, доступа к определенным элементам сетей, предоставления услуг национального роуминга и др.

Законопроект будет подан на рассмотрение в Кабинет министров Украины.

Справка УНИАН. НКРСИ является коллегиальным органом государственного регулирования в сфере телекоммуникаций, информатизации, пользования радиочастотным ресурсом и предоставления услуг почтовой связи. Осуществляет полномочия органа лицензирования, разрешительного органа, регуляторного органа и органа государственного надзора в отрасли связи. Подчиняется Президенту Украины, подотчетна ВР. НКРСИ состоит из Председателя и шести членов комиссии, назначаемых на должности Президентом Украины.