Азаров поручил разработать программу обустройства пешеходных переходов

Премьер-министр Украины Николай Азаров дал поручение министру внутренних дел Виталию Захарченко и вице-премьер-министру Александру Вилкулу, который осуществляет руководство в сферах инфраструктуры, регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, подготовить программу обустройства пешеходных переходов.

Об этом сегодня сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

По словам премьера, в Украине происходит большое количество несчастных случаев на дорогах. Он отметил, что даже переход в установленном месте не обеспечивает безопасности пешехода.

Н.Азаров отметил, что такие переходы должны быть хорошо освещены (хотя бы в пределах населенных пунктов), оборудованы предупредительными знаками, должны предусматривать снижение скорости движения. Он подчеркнул, что также необходимо осуществлять жесткий контроль за водителями, которые нарушают правила проезда через пешеходные переходы.

Н.Азаров подчеркнул, что там, где необходимо нужно оборудовать или тоннели, или воздушные переходы. «Одним словом, проблема есть, она довольно серьезная и ее нужно решать», - отметил он.