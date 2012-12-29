АМКУ разрешил МАУ выкупить часть уставного капитала компании «Свиспорт Украина»

Антимонопольный комитет Украины разрешил авиакомпании «Международные авиалинии Украины» купить часть уставного капитала компании «Свиспорт Украина», осуществляющей наземное обслуживание авиарейсов в аэропорту Борисполь.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ, не детализируя объем выкупленной части.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания «Международные авиалинии Украины» прогнозирует увеличение пассажиропотока по итогам 2012 года с 2,1 млн до 2,8 млн пассажиров. В 2013 году авиакомпания введет 23 новых международных направления и 5 новых внутренних.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности.

Флот МАУ состоит из 19 самолетов Boeing-737. Базовым аэропортом МАУ является Международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Авиакомпания осуществляет рейсы в 40 столиц и ключевых городов Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 других городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.