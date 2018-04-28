Мировой рынок и собственная власть заметили украинскую ІТ-отрасль

Рост украинского ИТ-рынка в 2012 году по сравнению с предыдущим годом затормозился. Если в 2011 году прирост рынка составил 30%, то в минувшем году этот показатель максимум достигнет 13-15%. Главная причина в том, что и украинский, и мировой ИТ-рынки впали в прямую зависимость от макроэкономики, от которой раньше зависели мало. В силу экономического спада, объем денег в сегменте уменьшился, однако, несмотря на пессимистические ожидания и украинские реалии в виде снижения инвестиций, завершения «Евро-2012» (который способствовал развитию проектов в ИТ), нестабильности курса гривни и долгих предвыборных баталий, ІТ-сфера в итоге вышла на позитивную динамику. Минувший год отметился несколькими знаковыми событиями и законодательными инициативами, которые уже с 2013 года должны на практике поддержать отрасль.

Покупки, вложения и инвестиции

Безусловно, событием 2012 года в сегменте стала покупка компанией Google основанного в Украине стартапа по распознаванию лиц Viewdle, которая породила массу надежд на то, что Украина в ближайшем будущем сможет продавать не только сырье, но и интеллектуальные продукты.

Основателями Viewdle, которая научила компьютер распознавать лица и объекты, являются украинцы Егор Анчишкин и Юрий Мусатенко (доля в компании есть также у Максима Школьника), а сама технология уходит корнями в разработки Киевского института кибернетики. Данные о сумме этой сделки расходятся, но в любом случае выглядят презентабельно: по данным Forbes, компания была продана примерно за $30 млн, по данным Bloomberg - за $45 млн.

Viewdle стала первой компанией на постсоветском пространстве, которую приобрел Google, и данная покупка, без сомнения, стала прецедентом для украинского рынка. Событием, впрочем, можно назвать не только то, что украинцев заметили, но и перспективы, что вырученные за компанию средства вернутся на украинский ИТ-рынок. Ведь обычно 70-80% подобных иностранных инвестиций вкладываются в зарплаты сотрудников, оплату маркетинговых или иных услуг для нового бизнеса. А новый бизнес и новые идеи у бывших хозяев Viewdle уже есть: Егор Анчишкин сегодня развивает сервис Zakaz.ua, Максим Школьник – сервис Address.ua.

Что же касается самого продукта, то, как рассказал УНИАН президент компании Imena.ua Александр Ольшанский, технологии распознавания в ближайшие три года будут, по всей видимости, ключевой технологией нового поколения устройств. «Под «ключевой технологией» я подразумеваю технологию, которая в силу своей эффективности, незатратности и «отточенности» позволит захватить умы и, как следствие, рынки. И такой прогноз уже оправдывается — буквально на днях стало известно, что Motorola (сегодня - часть Google) разрабатывает «смартфон Х» как флагманский проект, и одной из важнейших технологий, на которую сделана ставка является технология распознавания», - отметил г-н Ольшанский.

Второй, наиболее значимой по финансовым вливаниям, ИТ-сделкой года стала покупка компанией Horizon Capital доли у датской компании Ciklum (специализация — аутсорсинг разработки ПО). Подробности сделки не раскрываются, но коридор инвестиционного пакета составил от 10% до 25%, а его стоимость— $6-$15 млн. До этого единственным собственником компании выступал гражданин Дании – Торбен Майгаард. Казалось бы, какое значение для Украины и ее ИТ-рынка имеет данная трансакция, принесшая весомый доход жителю далекой европейской страны. Однако 75% офисов компании расположено именно в Украине, а из 1800 сотрудников Ciklum 1,5 тыс. – украинцы. И инвестиции Horizon Capital обещают направить именно на развитие центров разработки в Украине (также еще и в Белоруссии, где пока функционирует лишь один центр).

Достиг украинский ИТ-рынок в этом году и успехов в плане привлеченных инвестиций. Так, проект группы ExpoPromo Group — сервис онлайн-регистрации и продажи билетов TicketForEvent получил инвестиции серии А от фонда Abele Ventures ($3 млн.) Jelastic, а украинская облачная хостинговая платформа для Java-приложений привлекла в А-раунде инвестиции венчурных фондов Almaz Capital Partners и Foresight Ventures ($2 млн).

Повезло и еще одному украинскому стартапу – после конкурсов последних в рамках конференции проводимой фондом ТА Venture IDCEE, украинский проект по анализу данных из социальных сетей Endorphin.me получил инвестиции от российской венчурной компании the Untitled в размере $250 тыс.

Кроме того, по словам директора венчурного фонда ТА Venture Виктории Тигипко, сейчас у фонда есть и несколько своих украинских проектов — компании, которые фонд строит сам. Правда, по словам г-жи Тигипко, хотя они и базируются в Украине, ориентированы проекты пока лишь на русскоязычный сегмент Интернета.

«В 2012 году появилось много новых украинских проектов. Что из этого получится - мы узнаем примерно через 1,5-2 года. Но факт, что в уходящем году в нашей стране появилось несколько профессиональных инкубаторов и инвестфондов», - сказал УНИАН Александр Ольшанский.

Расширение доступа

Помимо ИТ-сделок, инвестиций и более или менее значимых вложений в сектор, весьма весомой тенденцией 2012 года также стал быстрый рост рынка доступа и как следствие — рынка рекламы, электронной коммерции и других сервисов. «Это связано с кривой роста, когда между 30% и 60% проникновения темп развития стремительно возрастает, вслед за чем следует постепенное насыщение. И мы как раз сейчас находимся в фазе быстрого роста, когда вслед за рынком доступа растут все остальные связанные с интернетом рынки - рекламы, продвижения сайтов, электронной коммерции и т.д. Сегодня в Украине около 20 млн пользователей Интернета, и пусть не все из них регулярные, но это огромная платежеспособная аудитория. В 2013-2014 году ни один оффлайн бизнес в Украине уже не сможет игнорировать такое положение вещей», - отмечает Александр Ольшанский.

Популяризация доступа способствовала не только развитию электронной коммерции, но и тому, что Украину заметили Apple и Microsoft, запустив у нас украинские представительства своих магазинов. Так, летом этого года Apple запустила в Украине свой App Store (магазин приложений, содержащий различные приложения для мобильных телефонов iPhone, плееров iPod Touch и планшетов iPad и позволяющий их купить либо скачать бесплатно), а в декабре открылся «Магазин Windows».

Интернет-магазин App Store по продаже программ для мобильных устройств компания Apple запустила в 2008 году компания и он до сих пор остается самым успешным сервисом в своей области. К настоящему времени каталог App Store насчитывает более 700 тысяч приложений для iPhone и iPad. В украинском App Store на сегодня, представлено порядка 70% всех доступных для iOS приложений (то есть порядка 500 тыс.). Главным преимуществом украинского магазина является возможность зарегистрировать настоящее место жительства (а не Россию или США, как ранее делали пользователи-украинцы в американском и российском магазинах), а также без проблем рассчитываться украинской кредиткой. Правда, несмотря на то, что открытие магазина состоялось полгода назад в App Store Украина потребителей по-прежнему ждут англоязычный интерфейс, служебные разделы и в большинстве своем англоязычные описания приложений. Пока компания Apple осилила перевод на украинский лишь лицензионного соглашения, но в последующем весьма вероятен и перевод оболочки. Что же касается перевода сопроводительных материалов к приложениям, то он осуществляется разработчиками и отсутствие украинской версии прямо указывает на их незаинтересованность в отечественном магазине. Это неудивительно, если учитывать что согласно статистике, на сегодняшний день украинским App Store пользуются всего лишь 2% наших граждан, в то время как 64% продолжают использовать уже давно опробованный и полюбившийся App Store Russia, а 34% - самый большой App Store USA.

Что касается открытого корпорацией Microsoft в декабре 2012 года глобального «Магазина Windows», позволяющего украинским разработчикам без посредников публиковать свои приложения и получать доход от их продажи пользователям новой операционной системы Windows 8 во всем мире, то на сегодня общее количество приложений в магазине уже превысило 30 тыс. По прогнозам, к январю 2013 года в магазине будет около 100 тыс. приложений. Хотя пока говорить о работе магазина рано, его открытие, так же как и открытие App Store свидетельствует о происходящем реформировании канала распространения программного обеспечения, которое продолжится и далее.

Расширение доступа и готовность многих украинцев платить за лицензионное видео в этом году подтолкнуло и развитие он-лайн кинотеатров. После запуска в прошлом году проектов Megogo.net и Divan.tv, в этом году на арену вышел проект «Медиа Группа Украина» Oll.tv. В конце осени аудитория Оll.tv преодолела порог в 2,5 млн. уникальных пользователей. Как сообщил УНИАН директор Оll.tv Евгений Абрамов, учитывая ситуацию с защитой авторских прав в Украине одним из важнейших достижений прошлого года, без преувеличения, можно считать заключение компанией договоров с западными правообладателями. «В прошлом году крупные правообладатели вообще не рассматривали украинский интернет как бизнес-направление. За это время нам удалось убедить нескольких западных кинопроизводителей в том, что компании в стране могут получить их контент», - сказал г-н Абрамов.

В то же время, по мнению руководителя ИА "ProTV.UA" Александра Глущенко, пока параллельно с онлайн-кинотеатрами существуют порталы, предоставляющие пиратский контент и торрент-трекеры, такие проекты в Украине будут убыточными. «Право на существование сегодня пока могут иметь только две модели: оплата контента просмотром рекламы и продажа абонементов на доступ ко всей аудио/видеотеке. Система а-ля карт (поштучной покупки контента ) на фоне пиратства и отсутствия культуры потребления заранее обречена на провал в Украине», - отметил г-н Глущенко.

К достижения минувшего года эксперты также относят разработку в Украине системы для видеотрансляции выборов народных депутатов на 32,2 тыс. участках, реализованную системным интегратором с партнерами менее чем за два месяца, проект по созданию «облачных» рабочих мест сотрудников (VDI) розничной сети оператора мобильной связи «МТС Украина», а также первый в регионе 10-летний контракт по стратегическому ИТ-аутсорсингу между IBM и «Укрсоцбанком.

По словам генерального директора группы компаний «Бакотек» Евгения Бадаха, также наиболее значительное влияние на развитие ИТ-рынка в 2012 году продемонстрировали не технологии напрямую, а изменение в подходах игроков рынка. «Так, в 2012 глобальные дистрибуторы, такие как Ingram Micro, Arrow, учли «облачный» тренд и сформировали портфели облачных продуктов для своих партнеров. То есть, на смену отдельным позициям из прайс-листов производителей пришли выделенные порталы для продвижения и реализации облачных сервисов», - отметил г-н Бадах.

Вперед в будущее

Не менее знаковым, чем продажа Viewdle, для рынка в этом году стало появление закона о налоговых льготах для ИТ-сферы. Благодаря этому документу, начиная с 2013 года, в Украине стартовал эксперимент по созданию особых условий развития IT-рынка. В рамках эксперимента, который продлится 10 лет (с 1 января 2013 года до 1 января 2023 года), освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) операции по поставке программной продукции. Кроме того, налогоплательщик, который будет признан субъектом индустрии программной продукции, начиная с 1 января 2013, имеет право применять ставку налогообложения налогом на прибыль 5%. Но поскольку закон был принят в урезанном виде, его положительный эффект рынок ощутит не так скоро, поскольку, по мнению многих игроков, документ требует существенной доработки.

И эксперты сходятся во мнении, что только если данная тенденция получит в 2013 году продолжение, в том числе благодаря работе созданного недавно Комитета по ИТ в новоизбранной Верховной Раде, то можно будет говорит, что государство взяло устойчивый курс на поддержку ІТ-рынка. И принятие Закона - это часть системных мероприятий, а не одиночное событие. «Тем не менее, признаки того, что постепенно картина меняется, есть: во власть приходят новые люди, и постепенно поколение людей, воспитанных «советской» политэкономией уступает руль управления молодым, воспитанным не только постсоветской реальностью, но и постиндустриальной», - сказал УНИАН Александр Ольшанский.

По данным компании , мировые расходы на IТ достигнут в 2012 году $3,6 трлн. Объем IT-рынка в Украине составляет около $1-1,2 млрд в год. На нем заняты около 25-30 тыс. специалистов, при этом дефицит их как минимум втрое больше - около 90 тыс. человек.

В ближайшем же будущем, по мнению аналитиков, ИТ-индустрия будет продолжать развиваться на собственных ресурсах. Наиболее интересными будут оставаться облака и мобильные гаджеты, а тенденция к упрощению как устройств, так и программного обеспечения, будет лишь усиливаться. В целом, согласно отчету IBM Technology Trends Report 2012, ключевыми технологиями следующего года останутся облака, социальные сети, аналитика и мобильность. Поскольку украинский рынок облаков рождается сегодня, поэтому главные события на нем — в будущем, и появление новых игроков – также.

По мнению генерального директора «Ситроникс ИТ Украина» Катерины Чалой, следует ожидать также рост спроса на ИТ решения в энергетике (вследствие приватизации облэнерго и облгазов, консолидации рынка), аграрном секторе, ритейле и логистике.

Любовь Осипова