Перед новым годом железные дороги перевезли из Киева в Крым и западные регионы более 52,7 тыс. пассажиров

Железнодорожный транспорт за 28-30 декабря перевез из Киева в крымском и западном направление свыше 52,7 тыс. пассажиров, сообщили УНИАН в пресс-службе "Укрзализныци".

Как говорится в сообщении пресс-службы, наибольший пассажиропоток по указанным направлениям был зафиксирован 30 декабря. В этот день было перевезено 17,8 тыс. пассажиров, в том числе в западном направлении - 12,2 тыс. пассажиров, в крымском - 4,5 тыс. пассажиров.

31 декабря услугами железной дороги по этим направлениям воспользовались 5,4 тыс. человек.

В «Укрзализныце» напомнили, что в период новогодних и рождественских праздников назначено 195 рейсов дополнительных поездов. Из них в крымском направлении - 34 рейса, в западном - 143 рейса.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины за период новогодних и рождественских праздников 2012 года перевезли 2,141 млн пассажиров, в том числе 167,642 тыс. - в дополнительных поездах.

По оценке «Укрзализныци», убытки от пассажирских перевозок по итогам 2012 года составят около 8 млрд грн.