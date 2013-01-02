Одесская налоговая открыла уголовное производство в отношении «Новой почты»

Следственное управление налоговой милиции в Одесской области открыло уголовное производство в отношении компании «Новая почта».

Об этом УНИАН сообщили в Управлении взаимодействия со СМИ и общественностью Госналогслужбы в Одесской области.

Как сказано в сообщении, уголовное производство было открыто в порядке рассмотрения заявления гражданина о нарушении норм действующего налогового законодательство компанией «Новая почта». Все необходимые мероприятия осуществляются согласно нормам законодательства, утверждают в Одесской налоговой.

Справка УНИАН. Компания «Новая Почта» основана в 2001 году и специализируется на доставке корреспонденции и грузов в любую точку Украины. Как сказано на официальном сайте компании, перевозки осуществляются по всем возможным технологиям доставки. Количество отделений компании насчитывает 1 065.