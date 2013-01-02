Производители компьютерной техники Asus и Acer прекращают производство нетбуков

Пять лет просуществовали нетбуки, и теперь крупнейшие их производители компании Asus и Acer останавливают производство. С 1 января 2013 года – наступил конец для тех, кто пять лет назад считался будущим компьютеров, сообщает британская газета The Guardian.

"На самом деле, количество проданных нетбуков в 2013 году будет очень близко к нулю, и рынок нетбуков официально прекратит своё существование после продаж запасов компаний Asus и Acer", - пишет The Guardian.

В сообщении говорится, что компания Asus, первой выпустившая массовый нетбук, а именно модель Eee PC 700, а также Acer - один из крупнейших игроков рынка - продолжали выпускать нетбуки с расчетом на потребителей в юго-восточной Азии и Южной Америке. Но по мере появления недорогих планшетов и смартфонов спрос на нетбуки продолжал снижаться.

В итоге компании решили полностью прекратить их поставки. В январе 2010 года американская компания Apple представила на рынке свой первый iPad, и уже в апреле 2010 года он поступил в продажу.

К середине 2010 года ряд других компаний объявили о производстве своих собственных планшетов на базе Android и, соответственно, нетбук выглядел вещью «прошлого года».

Примечательно, что первой страной, где продажи нетбуков начали падать, был рынок США, где именно iPad получил успех.

Газета пишет, что ирония состоит в том, что iPad стоит дороже, чем нетбук, и, возможно, менее функционален. Но он действительно более компактен, чем нетбук, и имеет гораздо лучшую батарею.

Ключевым по статистике рынка оказался 2011 год, когда поставки планшетов составили 63 млн против 29 млн штук нетбуков. За год до этого статистика была противоположной 23 млн - планшетов против 39 млн штук нетбуков.

"В 2012 году поставки планшетов, по прогнозам, составят 122,3 млн штук, а в 2013 году - вырастут до 172 млн единиц. И мы знаем, что цифра поставок нетбуков близка к нулю", - прогнозирует компания IDC.

Как сообщал УНИАН, в 3-м квартале 2012 года объем продаж на рынке информационных технологий в Украине составил 3,27 млрд грн, что на 1,6% больше, чем за аналогичный период 2011 года.

Наибольшую долю рынка по-прежнему занимали ноутбуки, хотя объемы их продаж впервые за длительный период времени начали сокращаться (падение в отчетном периоде на 5%).

Снижение цен на ультратонкие ноутбуки привело к трехкратному увеличению объемов продаж в этом сегменте. В то же время, наблюдалось значительное (на 30%) сокращение спроса на нетбуки.

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