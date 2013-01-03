Укрморречинспекция в 2012 году провела проверку почти 900 иностранных судов

Укрморречинспекция провела в 2012 году 887 проверок иностранных судов в украинских портах, из них 430 — с замечаниями. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, в результате проверок было обнаружено 1655 нарушений. При этом основные из них касались навигационного и механического оборудования, документации, безопасности эксплуатации судна, в том числе пожарной безопасности и средств для спасения.

Справка УНИАН. Укрморречинспекция создана в апреле 2011 года путем реорганизации образованной в декабре 2010 года Госслужбы морского и речного транспорта.