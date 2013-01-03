УЗ повысила эффективность эксплуатации вагонного и локомотивного парка

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») увеличила в 2012 году эффективность использования вагонов, превысив плановые показатели.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Укрзализныци”, оборот грузового вагона в 2012 году составил 6,15 суток, что на 0,18 суток, или 2,9% больше планового показателя. Время простоя вагона при выполнении одной грузовой операции сократилось почти на 1,31 часа — до 35,63 часов.

Простой вагона на одной технической станции по итогам 2012 года, в соответствии с плановым заданием, снижен на 0,2 часа до 8,25 часов. Грузовой рейс вагона составил в среднем 523,6 км, что на 2,2 км меньше, чем в 2011 году.

Как отметили в “Укрзализныце”, также выросли показатели эксплуатации локомотивного парка. В частности, среднесуточная производительность локомотива поднялась на 2,1% к плану на 4,2% - к уровню прошлого года, и составила 1376 тыс. т/км брутто. Среднесуточный пробег локомотива в 2012 году составил 480 км, что на 1,9% больше планового показателя, и на 3% больше, чем в 2011 году.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» ожидает в 2013 году рост объема грузовых перевозок во внутреннем и экспортно-импортном сообщении на 2%, а также рост объема перевозок в транзитном сообщении на 0,7%. В первую очередь, рост ожидается за счет перевозок строительных грузов и каменного угля во внутреннем сообщении и на экспорт.