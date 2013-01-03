ДЖД привлекла кредиты на 75,56 млн долл.

Государственное предприятие Донецкая железная дорога (ДЖД) привлекла у «Проминвестбанка» и «Райффайзен Банк Аваль» кредиты на общую сумму 75,56 млн долл.

Об этом говорится в сообщении ДЖД, на официальном общегосударственном веб-портале Государственные закупки Украины.

Согласно сообщению, ДЖД привлекала 8 кредитов у «Проминвестбанка» на общую сумму 50,56 млн долл. и 2 кредита у «Райффайзен Банк Аваль» на общую сумму 25 млн долл.

Кредитные договора с «Проминвестбанком» подписаны 27 декабря 2012 года, с «Райффайзен Банк Аваль» - 26 декабря 2012 года.

Кредитные ресурсы привлекаются предприятием сроком на 1 год для пополнения оборотных средств с целью перекредитования.

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Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).