ИнАУ предлагает компании Google стать участником Украинской сети обмена трафиком

Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ) предлагает компании Google стать участником Украинской сеть обмена трафиком UA-IX.

Об этом говорится в письме ИнАУ в компанию «Гугл Украина», текстом которого располагает УНИАН.

Как отмечается в письме, согласно сообщениям участников сети UA-IX, после запуска в Украине в декабре 2012 года локальной версии YouTube наблюдается недостаточная производительность соединения с данным ресурсом со стороны сетей участников UA-IX.

«Это может быть следствием административных или технических проблем, связанных с анонсированием ресурсов Google на сети участников UA-IX», - говорится в письме.

Для оптимизации трафика украинских операторов телекоммуникаций и существенного улучшения параметров доступа отечественных пользователей к контент-ресурсам Google ИнАУ в своем письме предложила компании Google стать участником сети UA-IX. Такой шаг, по мнению ИнАУ, «будет способствовать дальнейшему развитию рынка интернет-услуг Украины и лучшему удовлетворению потребностей украинских потребителей».

Справка УНИАН. Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ), профессиональное объединение участников рынка телекоммуникаций и др., объединяет свыше 130 предприятий.

Украинская сеть обмена трафиком (UA-IX) - дочернее предприятие ИнАУ, созданное на основе работающей с августа 2000 года одноименной сети обмена трафиком.

Основанная в 1998 году, компания Google сегодня является одной из лидирующих веб-корпораций в мире, в частности, владельцем самого известного одноименного поисковика. Штаб-квартира корпорации Google находится в Кремниевой долине в США, представительства компании расположены в Северной Америке, Европе и Азии.