Власти Китая обложили LG и Samsung миллионными штрафами за ценовой сговор
09:19, 04 января 2013Транспорт/Связь
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Власти Китая оштрафовали южнокорейские компании LG и Samsung и четыре тайваньские компании за договоренность о ценах, сообщает Газета.RU со ссылкой на AP.
«LG, Samsung предписано выплатить покупателям в общей сложности 172 млн юаней (27 млн долл.). Кроме того, компании оштрафованы на общую сумму 144 млн юаней (22,8 млн долл.)», - говорится в постановлении властей КНР.
Агентство экономического планирование китайского рынка выявило, что представители шести компаний много раз встречались, чтобы договориться о ценах на зарядки для электроники, что вызвало значительное повышение цен.
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