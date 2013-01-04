Власти Китая обложили LG и Samsung миллионными штрафами за ценовой сговор

Власти Китая оштрафовали южнокорейские компании LG и Samsung и четыре тайваньские компании за договоренность о ценах, сообщает Газета.RU со ссылкой на AP.

«LG, Samsung предписано выплатить покупателям в общей сложности 172 млн юаней (27 млн долл.). Кроме того, компании оштрафованы на общую сумму 144 млн юаней (22,8 млн долл.)», - говорится в постановлении властей КНР.

Агентство экономического планирование китайского рынка выявило, что представители шести компаний много раз встречались, чтобы договориться о ценах на зарядки для электроники, что вызвало значительное повышение цен.