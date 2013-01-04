ДТП на плотине ДнепроГЭСа: пострадали 10 человек

В Запорожье в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля на плотине ДнепроГЭСа пострадали 10 человек.

Авария произошла 4 января около 8.00 на выезде с плотины со стороны левобережной части Запорожья. По неустановленным на данный момент причинам маршрутка с пассажирами столкнулась с автомобилем «Москвич». «В результате ДТП пострадали 10 человек: водители и пассажиры маршрутки и легкового автомобиля. По предварительным данным, тяжких ранений никто из них не получил», - сообщили УНИАН представители «скорой», выехавшей на место ДТП.

По словам медиков, сейчас на месте аварии продолжаются осмотр пострадавших и оказание им первой помощи.

На месте происшествия также находятся два автомобиля ГАИ и пожарная спецмашина.

Официальной информации о причинах и обстоятельствах аварии Госавтоинспекция пока не предоставляет.