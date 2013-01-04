«Укрзализныця» по итогам 2012 года отремонтировала 735,9 км путей

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") по итогам 2012 года произвела капитальный ремонт 735,9 км железнодорожных путей, сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, компания в 2012 году модернизировала 480,6 км путей. Также проведен средний ремонт 818,9 км, комплексно-оздоровительный ремонт 880,9 км путей.

«Особое внимание железнодорожники уделили стрелочным переводам: в течение прошлого года заменены на новые 779 комплектов», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины за период новогодних и рождественских праздников 2012 года перевезли 2,141 млн пассажиров, в том числе 167,642 тыс. - в дополнительных поездах.

По оценке «Укрзализныци», убытки от пассажирских перевозок по итогам 2012 года составят около 8 млрд грн.

Для обеспечения стабильного состояния инфраструктуры путевого хозяйства ежегодно необходимо выполнять около 800 км модернизации и 1000 км капитального ремонта железнодорожных путей, укладку 1200 комплектов стрелочных переводов.

Ежегодная потребность финансирования путевой инфраструктуры железных дорог составляет 6,8 млрд грн.