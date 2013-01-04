Пилоты эстонской авиакомпании Estonian Air грозят забастовкой

Руководство эстонской государственной авиакомпании Estonian Air, которая испытывает серьезные финансовые трудности, надеется договориться с пилотами компании, заявившими, что 7 января они начнут забастовку, требуя заключения коллективного трудового договора, сообщила в четверг пресс-служба авиакомпании.

Как передает РИА «Новости», в четверг, 3 января, состоялась встреча руководства Estonian Air с представителями Ассоциации линейных пилотов Эстонии, которая закончилась безрезультатно, переговоры продолжатся сегодня. "Встреча прошла в конструктивном ключе. На повестке дня были основные пункты коллективного договора, такие как время работы и отдыха, рабочие условия, отношения работодателя и профсоюза. Обе стороны надеются подписать коллективный договор в ближайшее время", - говорится в пресс-сообщении Estonian Air.

Причиной намеченной забастовки является решение работодателя об отзыве прежнего коллективного договора, которое вступит в силу 9 февраля 2013 года. С этого момента в регулировании графика работы и отдыха пилотов начнутся сложности. Пилоты лишатся и социальных гарантий. Пилоты требуют заключения коллективного договора на тех же условиях, что были оговорены при заключении прежнего договора в 2008 году.

Estonian Air ранее сообщила, что за первые девять месяцев 2012 года убытки предприятия составили 20,2 миллиона евро, что почти на 10 миллионов больше, чем за тот же период прошлого года. В прошлом году убыток Estonian Air был самым большим за всю историю компании - 17,3 миллиона евро. По сравнению с предыдущими годами, убыток вырос в 6,6 раза. Предприятие не получает прибыль уже с 2005 года.