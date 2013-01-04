ЮЖД запускает экскурсионный ретро-поезд по Киеву на рождественские праздники

Железнодорожники Юго-Западной железной дороги приглашают киевлян и гостей столицы совершить экскурсионную поездку по Киеву на специально подготовленном ретро-поезде, который будет курсировать по маршруту 5, 6 и 7 января. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЖД.

Ретро-поезд будет отправляться с первой платформы вокзала «Киев-Пассажирский» в 14.31 и курсировать по Киеву на протяжении двух часов. В составе поезда будет вагон-ресторан.

В ЮЖД также напомнили, что билет на ретро-поезд дает право посетить выставку, посвященную истории подвижного состава. Выставка расположена на 14 пути станции «Киев-Пассажирский».

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Российской империи (1869 г.) и одна из крупнейших дорог нынешней Украины.

Железнодорожная сеть дороги расположена на северо-востоке Украины. Ее протяженность превышает 3000 км, развернутая длина главных путей превышает 4000 км. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством — это шесть областей с населением около 20 миллионов человек.