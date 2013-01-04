В «АэроСвите» заявили, что компания продолжает операционную деятельность

Авиакомпания «АэроСвит» на сегодняшний день не является банкротом, и не останавливает оперирование и продолжает выполнение текущих обязательств перед контрагентами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Менеджмент авиакомпании продолжает функционировать в прежнем составе, все процедуры обеспечения операционной деятельности, включая безопасность полетов, выполняются в полном объеме», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, авиакомпания обратилась в хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве с целью начала процедуры санации, восстановления платежеспособности и обеспечения выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.

Также в сообщении отмечается, что запланированная санация компании является частью реформирования, начатого авиакомпанией в целях восстановления ее операционной эффективности и повышения доходности.

Как ранее сообщал УНИАН, 29 декабря 2012 г. хозяйственный суд Киевской области вынес определение о начале производства по делу о банкротстве частного акционерного общества «Авиакомпания «АэроСвит».

Согласно постановлению, суд назначил распорядителем имущества арбитражного управляющего Леонида Талана, который должен произвести инвентаризацию имущества компании «АэроСвит».

Компания «АэроСвит – Украинские Авиалинии» создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту «Борисполь». Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195. В 2012 году приступила к обновлению среднемагистрального авиапарка самолетами новой генерации Boeing 737-800, а с 2013 года – Boeing 737-900ER.