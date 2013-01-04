Во время Рождественских праздников поток людей и машин на границе увеличится в 2,5 раза

Во время Рождественских праздников ожидается увеличение почти в 2-2,5 раза потока пассажиров и транспортных средств в пунктах пропуска через украинскую государственную границу.

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, дополнительное осложнение обстановки возможно из-за погодных условий, ухудшение которых может привести к увеличению рисков переохлаждения участников международного движения.

В Госпогранслужбе отмечают, что 3 января за сутки в пункте пропуска «Краковец» через государственную границу было пропущено почти 2 тысячи транспортных средств и 55 туристических и рейсовых автобусов.

В среднем за час пограничниками оформлялось 82 автомобиля. При этом фактическая пропускная способность данного пункта пропуска - всего 1500 легковых транспортных средств в сутки.

С целью обеспечения ритмичности пропускных операций в пунктах пропуска и создания комфортных условий для путешествующих Госпогранслужбой был инициирован и проведен ряд координационных совещаний с привлечением представителей государственных контролирующих служб и органов местного самоуправления.

Отдельно были определены мероприятия по подготовке пунктов пропуска к функционированию во время неблагоприятных погодных условий, резкого увеличения пасажиро-транспортных потоков, обустройству отдельных мест для обогрева граждан и стоянок транспортных средств, а также оказанию помощи людям, попавшим в беду.

Для заблаговременного получения предварительной информации о перемещении через государственную границу организованных групп, в том числе детских, дополнительных туристических поездов, автобусов и автоколонн были привлечены перевозчики, туристические операторы и администрации предприятий.

С целью уменьшения времени для прохождения контрольных процедур увеличено количество пограничных нарядов, а также проведена встреча с пограничниками Польши для уточнения технологии пропуска для увеличения пропускных операций во время Рождественских праздников.

Кроме того, Госпогранслужба еще раз обращает внимание граждан, которые будут пересекать в этот период границу, к необходимости ознакомиться с порядком и особенностями пересечения границы во избежание недоразумений в пунктах пропуска.

Справочную информацию относительно порядка пересечения госграницы гражданами Украины, иностранцами и пассажирами с детьми можно получить на сайте Госпогранслужбы или по телефонам службы доверия, которая работает круглосуточно (044) 527-63-63.