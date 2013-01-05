В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Крымское управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям объявило штормовое предупреждение на полуострове на 5 января из-за возможного ухудшения погоды.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 5 января в Крыму местами ожидается налипание мокрого снега и ветер скоростью до 20 м/с.

"Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением в работе транспорта, обрывами линий электропередач, падением деревьев и слабо закрепленных конструкций", - говорится в пресс-релизе.

Спасатели просят крымчан соблюдать основные правила безопасности.