В поездах Донецкой железной дороги встретили Новый год более 5 тысяч пассажиров

В поездах формированием Донецкой железной дороги встретили Новый год 5 тысяч 234 пассажира.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, на период Новогодних и Рождественских праздников Донецкая железная дорога получила 359 групповых заявок на перевозку 11 тысяч 425 пассажиров, из них 176 заявок на перевозку 6 тысяч 208 детей.

Больше всего пассажиры с детьми выбрали поезда в киевском и львовском направлениях.

“Напомним, железнодорожники предоставляют льготы для перевозки детей: в возрасте до 6 лет – бесплатно (не занимая место), от 6 до 14 лет - 75% от стоимости билета. Пассажирам нужно помнить, что во время путешествия они должны иметь оригинал документа, который подтверждает возраст ребенка”, - говорится в сообщении.

Во время зимних перевозок Донецкая железная дорога задействовала 604 пассажирских вагона. На наиболее популярных направлениях курсируют поезда максимальным составом из 18 вагонов, а во львовском направлении - из 20-21 вагона. Например, за один рейс поезд сообщением Донецк - Львов перевозит в среднем 956 пассажиров, тогда как на других направлениях - 620-700 пассажиров.

На сегодняшний день поезда Донецкой железной дороги курсируют в соответствии с установленным графиком.

С целью организации бесперебойной работы на Донецкой железной дороге работает специальный штаб по борьбе с ненастьем. Установлено круглосуточное дежурство руководителей служб, отделений и структурных подразделений предприятия. Согласованы планы борьбы с ненастьем и определены места выгрузки снежных масс. На Донецкой железной дороге всего подготовлено 47 единиц специальной техники.

Кроме того, продолжает курсировать дополнительный поезд № 569/570 сообщением Донецк – Львов отправлением из Донецка 5, 8, 11 января в 10.06, прибытием во Львов на следующий день в 7.48; отправлением из Львова 6, 9, 12 января в 10.10, прибытием в Донецк на следующий день в 9.55.