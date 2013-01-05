В 2012 году «Укрзализница» модернизировала 480,6 км и отремонтировала 735,9 км путей

В 2012 году «Укрзализница» модернизировала 480,6 км колеи, а также осуществила капитальный ремонт 735,9 км, средний ремонт 818,9 км, комплексно-оздоровительный ремонт 880,9 км путей.

По это говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины.

По информации министерства, особое внимание железнодорожники уделили стрелочным переводам: в течение прошлого года заменены на новые 779 комплектов и осуществлен средний ремонт 716 комплектов стрелочных переводов.

«В целом для обеспечения стабильного состояния инфраструктуры путевого хозяйства ежегодно необходимо выполнять около 800 км модернизации и 1000 км капитального ремонта путей, укладку 1200 комплектов стрелочных переводов», - отмечают в Мининфраструктуре.

При этом в министерстве сообщают, что ежегодная потребность в финансировании путевой инфраструктуры железных дорог составляет 6,8 млрд грн, а реально, исходя из сводного финансового плана железных дорог Украины, в 2012 году отрасль смогла направить на капитальный ремонт и модернизацию путей гораздо меньше от потребности.