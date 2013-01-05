ГАИ просит водителей быть особо внимательными на фоне ухудшения погодных условий

Госавтоинспекция Украины призывает водителей учитывать неблагоприятные погодные условия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, по прогнозам синоптиков, 6 января на дорогах страны гололедица. В Карпатском регионе, днем и в южных областях и в Крыму отдельные порывы ветра 15-18м/с. В восточной и южной частях страны местами налипание мокрого снега, гололед, ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

ГАИ обращается к водителям с просьбой быть внимательными и осторожными за рулем, неуклонно соблюдать правила дорожного движения и учитывать неблагоприятные погодные условия.