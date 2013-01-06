Украинцы, которые не могли вылететь из Варшавы, вернулись на Родину - МИД

Граждане Украины, которые не смогли вылететь из Варшавы из-за задержки самолета авиакомпании «АероСвіт», вернулись на Родину.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

По данным МИД, самолет «АероСвіту», который осуществлял регулярный рейс по маршруту Киев-Варшава-Киев, был задержан в международном аэропорту Варшавы 4 января.

На борту самолета находились более 30 граждан Украины. «В результате этого события большинство наших соотечественников, которые находились в данном самолете, не смогли своевременно вернуться в Украину», - отмечается в сообщении.

С целью предоставления помощи украинским гражданам, попавшим в затруднительную ситуацию, в международный аэропорт Варшавы выехал консул Посольства Украины в Республике Польша. На время решения вопроса граждане Украины было размещены в гостинице и обеспечены питанием, отметили в МИД.

В результате переговоров с польской стороной, 5 января в Украину удалось отправить 14 наших соотечественников, еще 8 украинцев в этот же день вернулись на Родину при содействии «Укрзалізниці», проинформировали в министерстве.

Как сообщал УНИАН, государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь» 4 января 2013 года приостановило обслуживание некоторых рейсов авиакомпании «АероСвіт» в связи с нарушением финансовой дисциплины авиаперевозчиком.

Позже в тот же день «АероСвіт» заявил, что урегулировал все вопросы с «Борисполем» и аэропорт возобновил обслуживание рейсов компании.

«Все вопросы с аэропортом урегулированы», - сказал помощник генерального директора авиакомпании из связей с общественностью Сергей Куцый.

Справка УНИАН. 29 декабря 2012 года Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «АероСвіт» по заявлению самого авиаперевозчика.

Согласно постановлению суда, распорядителем имущества назначен арбитражный управляющий Леонид Талан, который должен провести инвентаризацию имущества компании «АероСвіт».

В постановлении суда также указывается размер долга авиакомпании перед кредиторами, который по состоянию на 27 декабря 2012 года составлял 4,27 млрд грн.

Справка УНИАН. Компания «АероСвіт – Украинские авиалинии» создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту «Борисполь». Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные судна перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195. В 2012 году компания приступила к обновлению среднемагистрального авиапарка самолетами новой генерации Boeing 737-800, а с 2013 года – Boeing 737-900ER.