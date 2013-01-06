На Рождество в Украине ожидается до 8° мороза и небольшой снег

7 января в Украине ожидается небольшой снег (в южных и восточных областях местами), в Крыму небольшой мокрый снег.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

На дорогах гололедица, местами слабый гололед.

Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с, в южной части, а ночью и в Карпатах отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 6-11°, днем 3-8° мороза (в Карпатах ночью и днем 11-16°мороза); в восточных областях и на Закарпатье ночью 2-7° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла; на Южном побережье Крыма ночью около 0°, днем 0-5° тепла.

В Киеве и Киевской области на Рождество будет облачно, небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью по области 6-11°, днем 3-8° мороза; в Киеве ночью 7-9°, днем 4-6° мороза.