В Бостоне загорелся Boeing-787 - "самолет мечты". Акции компании рухнули

На стоянке американского города Бостон вскоре после высадки пассажиров загорелся самолет Boeing-787, который производители рекламируют как «самолет мечты», передает Reuters.

Авиалайнер, на борту которого произошло возгорание, принадлежит компании Japan Аirlines. По информации USA Today, Boeing прилетел прямым рейсом из Токио.

Задымление привлекло внимание механика, который производил плановый осмотр самолета после его прибытия в пункт назначения. Он вызвал пожарных, которым удалось быстро потушить огонь. Позже было установлено, пожар произошел из-за взрывыа аккумулятора вспомогательной энергетической установки.

В декабре у трех самолетов Boeing-787 Dreamliner были выявлены проблемы в электросистеме. Ранее на авиалайнерах этой модели случались утечки топлива и поломки двигателей. В связи с этим федеральное управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось провести проверку всех лайнеров Dreamliner на предмет возможных проблем с топливопроводом. Однако, по мнению, экспертов, пожар на борту, произошедший в Бостоне, свидетельствует о еще более серьезных проблемах для безопасности.

Акции Boeing после случившегося упали на 2%, передает Газета.RU.

Как сообщал УНИАН, международный аэропорт «Борисполь» 17 декабря принял презентационный рейс самолета Boeing-787 Dreamliner польской авиакомпании LOT. Планируется, что на самолете Boeing-787 Dreamliner авиакомпания LOT будет выполнять трансконтинентальные рейсы из Варшавы. В ноябре 2012 года LOT стала первой европейской авиакомпанией, которая получила первый из восьми самолетов Boeing-787 Dreamliner.