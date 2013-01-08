Проблему пассажиров «Аэросвита» в аэропортах Нью-Йорка и Будапешта разрешили дипломаты

Украинские дипломаты помогли пассажирам самолетов, у которых возникли проблемы с вылетом из-за задержки и отмены рейсов авиакомпании «Аэросвит» в аэропортах Нью-Йорка и Будапешта.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, 6 января по техническим причинам не состоялся регулярный рейс авиакомпании «Аэросвит» по маршруту Нью-Йорк–Киев. Задержка рейса была связана с опозданием прибытия самолета из Киева, который прибыл в Нью-Йорк на семь часов позже, чем предусмотрено графиком.

По результатам принятых Генконсульством мер самолет с 152 пассажирами на борту отбыл из нью-йоркского аэропорта, его прибытие в Киев запланировано на 8 января.

Подобная ситуация произошла 7 января в будапештском международном аэропорту им. Ференца Листа, где в связи с отменой рейсов авиакомпании «Аэросвит» 88 пассажиров, из которых 39 граждан Украины, вынуждены были задержаться в указанном аэропорту. Посольством Украины в Венгрии были приняты безотлагательные меры и обеспечена перерегистрация билетов указанных пассажиров на рейсы других авиакомпаний. В результате проведенной посольством работы, 7 января все украинские граждане-пассажиры компании «Аэросвит» вылетели из будапештского международного аэропорта им. Ференца Листа на родину.

Как сообщал УНИАН, по данным МИД Украины, начиная с 4 января, проблемы с вылетом возникали у нескольких сотен украинцев в связи с отменой или задержками рейсов авиакомпании "Аэросвит" в иностранных аэропортах.

Справка УНИАН. 29 декабря 2012 года Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «Аэросвит» по заявлению самого авиаперевозчика.

Согласно постановлению суда, распорядителем имущества назначен арбитражный управляющий Леонид Талан, который должен провести инвентаризацию имущества компании «Аэросвит».

В постановлении суда также указывается размер долга авиакомпании перед кредиторами, который на 27 декабря 2012 года составил 4,27 млрд грн.

4 января пресс-служба авиакомпания «Аэросвит» заявила, что предприятие не является банкротом, не прекращает операционную деятельность и продолжает исполнение текущих обязательств перед контрагентами.