Действие немецких разрешений на автоперевозки квоты 2012 года продлено до 31 января

Министерство инфраструктуры Украины получило согласие Федерального Министерства транспорта, строительства и городского развития Федеративной Республики Германия (ФРГ) на продление действия немецких разрешений квоты 2012 года до 31 января 2013 года.

Об этом сообщает Мининфраструктуры.

Напомним, в конце декабря ведомство сообщило о продлении действия неиспользованных разрешений всех видов квоты 2012 года всех стран-партнеров кроме Великобритании и Федеративной Республики Германии до 31 января 2013 года.

Справка УНИАН. Разрешение (autorisation) на международные автомобильные перевозки - это документ, который выдается Министерству инфраструктуры Украины иностранным государством для выдачи его перевозчику Украины с целью въезда украинского автотранспортного средства на территорию того государства, которое его предоставило.

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