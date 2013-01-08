«АэроСвит» отменил 8 января 17 рейсов из «Борисполя»

Авиакомпания «АэроСвит» отменила на 8 января 2013 из Международного аэропорта «Борисполь» 17 рейсов.

Как говорится в переданном УНИАН сообщении аэропорта, в частности, отменены 8 рейсов на прилет и 9 рейсов на вылет.

В том числе отменены рейсы в/из Донецка, Одессы, Симферополя, Будапешта, Кишинева, Тель-Авива, а также рейс в Стокгольм.

При этом аэропорт предупреждает о возможности отклонения в расписании рейсов авиакомпании в последующие дни.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2012 года Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «АэроСвит» по заявлению самого авиаперевозчика.

Размер долга авиакомпании перед кредиторами по состоянию на 27 декабря 2012 года составлял 4,27 млрд грн.

Аэропорт «Борисполь» с 4 января 2013 года заявил о приостановке обслуживания некоторых рейсов авиакомпании «АэроСвит» в связи с нарушением финансовой дисциплины авиаперевозчиком, однако позже «АэроСвит» заявил, что урегулировал все вопросы с государственным предприятием «Международный аэропорт «Борисполь».

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту «Борисполь». Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195. В 2012 году компания приступила к обновлению среднемагистрального авиапарка самолетами.