На Крещение ожидается потепление, но погода сохранит зимний характер

На Крещение в Украине ожидается потепление, однако погода сохранит зимний характер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

Он сообщил, что 16-18 января в Украине будет наблюдаться потепление, которое сохранится и 19-21 января. При этом минимальная температура в эти дни будет составлять 4-10 градусов мороза ночью и 1-6 мороза днем.

Между тем, на 9 января прогнозируется сохранение небольших и умеренных снегопадов на территории восточных областей, Приазовья и Крыма. Температура утром будет составлять 10-15 градусов мороза, на Прикарпатье - 17-22 градусов мороза ночью; днем - 6-11 градусов мороза. При этом на 4-6 градусов теплее будет в южных областях, Крыму и Приазовье.

10-11 января осадки ожидаются практически во всех регионах Украины, наиболее интенсивные - в юго-восточных и восточных регионах. Температура 11 января будет составлять 2-8 градусов мороза утром.

“Но это потепление будет кратковременным, поскольку после прохождения еще одного атмосферного фронта, который пройдет 12 и 13 января, температура воздуха опять снизится”, - сообщил Н.Кульбида.

Таким образом, 13 января ночью ожидается 12-18 градусов мороза, днем - 4-10 градусов мороза; на востоке и юге ночью - 3-9 градусов мороза, днем - 0-6 мороза.

14-15 января температура в Украине будет преимущественно составлять 13-19 градусов мороза.

Н.Кульбида также призвал туристов быть внимательными в горах в ближайшее время из-за опасности схода снежных лавин.