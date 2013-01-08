«АэроСвит» ведет переговоры с аэропортами для восстановления графика авиарейсов

Авиакомпания «АэроСвит» заявляет о переговорах с аэропортами с целью восстановления графика выполнения авиарейсов.

«Авиакомпания продолжает переговоры с администрацией аэропортов, приостановивших обслуживание рейсов "АэроСвита", и рассчитывает на принятие компромиссного решения», - говорится в сообщении компании, переданном агентству УНИАН.

Кроме того, в авиакомпании сообщают, что "АэроСвит" направил всем компаниям-партнерам письменное уведомление о намерении продолжить оперирование и выполнение своих текущих обязательств.

"АэроСвит" также разъяснил, что обращение авиакомпании в Хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве направлено на запуск процедуры санации, восстановление платежеспособности и обеспечение выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.

В своем сообщении компания также отмечает, что 5-8 января "АэроСвит" был вынужден отменить ряд рейсов из-за приостановки обслуживания в некоторых аэропортах, в частности в Варшаве, Стокгольме, Копенгагене, Тель-Авиве, что привело к ограничению возможностей "АэроСвита" обеспечить своевременное выполнение рейсов в других направлениях.

«Решение аэропортов и хендлинговых компаний было спровоцировано искаженной информацией в ряде интернет-изданий о якобы признании "АэроСвита" банкротом. Контрагенты, согласно их запросам, опасались прекращения украинским перевозчиком оперирования и расчетов за предоставленное обслуживание», - говорится в сообщении «АэроСвита».

Как сообщал УНИАН, 4 января авиакомпания "АэроСвит" выступила с заявлением, в котором подчеркнула, что не является банкротом, не останавливает производственную деятельность и выполняет в полном объеме все операционные процедуры, включая меры по обеспечению безопасности полетов.

Авиакомпания также отметила, что продолжает выполнение текущих обязательств перед контрагентами, а обращение "АэроСвита" в Хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве имеет целью начало процедуры санации как части программы реформирования компании, в целях повышения ее операционной эффективности, восстановления платежеспособности и обеспечения выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.

Напомним, 29 декабря 2012 года Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «АэроСвит» по заявлению самого авиаперевозчика.

Размер долга авиакомпании перед кредиторами, по состоянию на 27 декабря 2012 года, составлял 4,27 млрд грн.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту «Борисполь». Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195. В 2012 году компания приступила к обновлению среднемагистрального авиапарка самолетами.