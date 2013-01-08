Пассажиропоток ж/д транспорта в 2013 году может сократиться на 2-3% - эксперт

Пассажиропоток железнодорожного транспорта Украины по итогам в 2013 года в результате сокращения убыточных маршрутов и реформирования железнодорожной отрасли может сократиться на 2-3%.

Такой прогноз УНИАН дал старший аналитик компании «Арт-Капитал» Алексей Андрейченко.

«В железнодорожном транспорте, вероятнее всего, сокращение пассажиропотока в связи с реформой отрасли и уменьшением количества убыточных маршрутов. Падение может составить 2-3%», - сказал он.

При этом эксперт отметил возможное увеличение давления государства в авиаперевозках, направленное на улучшение конкурентной среды.

«Возможно, будут допущены новые авиакомпании, снизятся цены на авиаперевозки, в результате пассажиропоток этим видом транспорта вырастет на 4-5%», - сказал он.

Прогнозируя развитие пассажирских перевозок в целом, А.Андрейченко отметил, что «после падения в 2012 году в 2013 году объем пассажиропотока не покажет значительную позитивную динамику, вероятнее всего, динамика около нуля».

Комментируя развитие транспортной отрасли в 2012 году, А.Андрейченко назвал одними из самых важных для транспортной отрасли законодательных новаций 2012 года принятие закона о создании государственного ПАО «Украинские железные дороги» и закона «О морских портах».

Кроме того, среди важных для отрасли событий эксперт назвал покупку холдингом СКМ компании «Лемтранс».

«Рост интереса группы СКМ к транспортной отрасли в краткосрочной перспективе может создать дополнительный спрос для украинской вагоностроительной отрасли, а в долгосрочной перспективе стать катализатором реструктуризации всей транспортной отрасли из преимущественно государственной в частную», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, перевозка пассажиров на железнодорожном транспорте с учетом перевозок городской электричкой за 11 месяцев 2012 года сохранилась на уровне 395,6 млн пассажиров. Пассажирооборот железнодорожного транспорта в январе-ноябре 2012 года составил 45,844 млрд пасс./км – на 2,8% меньше, чем годом ранее. Отправка пассажиров городской электричкой выросла в 5,2 раза.