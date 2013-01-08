9 января на востоке Украины, в Крыму и Приазовье прогнозируют метели

9 января на востоке Украины, в Крыму и Приазовье ожидаются метели, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. На остальной территории без существенных осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

На дорогах страны будет наблюдаться гололедица. Ветер будет преобладать северный, днем в западных областях юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, в западной части местами 17-22° мороза, днем 6-11° мороза; в восточных областях, Крыму и Приазовье ночью 5-10°, днем 2-7° мороза; на Южном побережье Крыма ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.

В Киеве и области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура в области ночью 10-15° мороза, днем 6-11° мороза. В г. Киеве температура ночью 11-13° мороза, днем 7-9° мороза.