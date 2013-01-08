Немецкие эксперты отмечают рост уровня безопасности авиаперелетов. Самая надежная - Finnair
Эксперты немецкого Центра исследования авиакатастроф (JACDEC) отмечают рост уровня безопасности авиаперелетов.
Как сообщает Deutsche Welle, составленный экспертами этого центра рейтинг безопасности крупнейших авиакомпаний опубликовал сегодня журнал Aero International.
Согласно документу, в результате авиакатастроф в гражданской авиации в прошлом году во всем мире погибло 496 человек, что чуть меньше, чем в 2011 году. Тогда было 498 погибших.
"Еще никогда риск стать жертвой авиакатастрофы не был таким низким, как в настоящее время, о чем можно говорить с уверенностью", - отмечает журнал.
Такая оценка совпадает с пока еще предварительными данными экспертов сети Aviation Safety Networks, которая следит за безопасностью авиаперевозок, и с данными Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
Следовательно, согласно рейтингу немецкого Центра исследования авиакатастроф, среди 60 крупнейших авиакомпаний мира самым надежным оказался финский авиаперевозчик Finnair. В прошлом году на первом месте в рейтинге была японская All Nippon Airways, которая из-за ряда мелких инцидентов опустилась на 12 место. Вторую и третью ступеньку заняли авиакомпании Air New Zealand и гонконгская Cathay Pacific. Немецкая Lufthansa очутилась на 11 месте, сообщает информационное агентство dpa.
Украинские авиакомпании не входят в список крупнейших авиаперевозчиков.
Как отмечают эксперты, рискованнее всего пользоваться услугами региональных авиакомпаний в странах, где продолжаются конфликты.
Немецкий Центр исследования авиакатастроф (JACDEC), который базируется в Гамбурге, считается уважаемой в мире структурой с глобальной базой данных. Центр сотрудничает с ведущими авиационными организациями мира.