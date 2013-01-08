«Визз Эйр Украина» в 2012 году увеличила пассажироперевозки на 10,5%

Авиакомпания «Визз Эйр Украина» по итогам 2012 года увеличила пассажирские перевозки в/из Украины на 10,5% по сравнению с 2011 годом - до 630 тыс. пассажиров.

Об этом говорится в сообщении компании Wizz Air, переданном агентству УНИАН.

В 2013 году «Визз Эйр Украина» планирует увеличить перевозки на 58,7% - до 1 млн пассажиров.

Wizz Air также сообщает, что в 2012 году перевезла 12 миллионов пассажиров - на 12% больше, чем годом ранее.

Кроме того, в 2012 году Wizz Air открыла 48 новых маршрутов, расширив свою сеть до более 250. Авиакомпания начала выполнять рейсы в Грузию, Израиль, Словению и Швейцарию, таким образом, увеличив количество стран на своей маршрутной карте до 29.

Средний показатель загрузки самолетов на почти 80 тыс. рейсов достиг 85%.

В 2013 году Wizz Air планирует увеличить перевозки до 13,5 млн пассажиров.

Напомним, ранее «Визз Эйр Украина» планировала по итогам 2011 года увеличить перевозки пассажиров на 28% по сравнению с 2010 годом - до 700 тыс. пассажиров.

С 27 марта 2011 года авиакомпания «Визз Эйр Украина» сменила аэропорт базирования в Киеве и начала осуществление рейсов из аэропорта «Киев» (Жуляны) вместо международного аэропорта «Борисполь».

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» – первая бюджетная (лоукост) авиакомпания, лицензированная Министерством транспорта и связи Украины. Входит в группу компаний Wizz Air. На сегодняшний день флот «Визз Эйр Украина» состоит из двух самолетов Airbus A320. Поставка третьего самолета Airbus A320 ожидается в начале 2013 года.

Wizz Air является крупнейшим лоукост авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе. На данный момент авиакомпания эксплуатирует 39 самолетов Airbus A320, которые осуществляют пассажирские авиаперевозки с 16 баз по более 250 маршрутам и 83 направлениям в 29 странах.