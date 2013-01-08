Фонд соцзащиты инвалидов намерен приобрести на открытых торгах более 500 автомобилей

Фонд социальной защиты инвалидов намерен приобрести в 2013 году более 500 автомобилей на открытых торгах. Соответствующее объявление размещено на веб-портале государственных закупок.

Объем закупок, согласно объявлению, составляет 359 легковых автомобилей с обычным управлением, 66 автомобилей со специальным управлением для инвалида с увечьем одной ноги и 80 автомобилей для инвалидов с увечьем обеих ног. Предварительный объем финансирования покупки не называется, источник финансирования – средства государственного бюджета. Срок раскрытия предложений – 7 февраля 2013 года.

Как сообщал УНИАН, в августе 2012 года Кабинет министров утвердил государственную целевую программу «Национальный план действий по реализации Конвенции о правах инвалидов» на период до 2020 года, на реализацию которой планируется направить около 14 млрд грн. Целью программы является обеспечение прав и удовлетворение потребностей инвалидов наравне с другими гражданами, улучшение условий их жизни согласно Конвенции о правах человека.

Выполнение программы должно обеспечить: создание для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам общественного назначения, транспорта; совершенствование порядка проведения медико-социальной экспертизы; предупреждение дискриминации по признакам инвалидности, в частности, путем усиления ответственности за такое нарушение.

Напомним также, что по итогам 2012 года количество автомобилей, закупленных непосредственно для обеспечения потребностей инвалидов, составило 1788 штук.

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