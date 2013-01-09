В Киеве станцию метро "Политехнический институт" закрыли на вход в утренние часы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, это связано с капитальным ремонтом эскалаторов на станции, который продлится с 9 января до 24 мая 2013 года.

В частности, на период ремонтных работ станция будет закрываться на вход в рабочие дни с 07.50 до 10.30.

Киевский метрополитен вынужден прибегнуть к этой мере, чтобы вывозить пассажиров с платформы станции на поверхность двумя работающими эскалаторами в связи с большим пассажиропотоком в утренние часы «пик», отметили в КГГА. В выходные дни режим работы станции не изменится.

Как сообщили в КП «Киевский метрополитен», на всех станциях метрополитена уже размещены объявления, а также предусмотрено оповещение пассажиров об изменениях в режиме работы станции «Политехнический институт».

КП «Киевский метрополитен» приносит извинения за временные неудобства и призывает пассажиров относиться с пониманием к введенным ограничениям и соблюдать общественный порядок и правила пользования метрополитеном.