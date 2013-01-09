Apple занялась разработкой бюджетного iPhone. Он может быть представлен уже в этом году

Корпорация Apple Inc. занялась разработкой бюджетной версии iPhone, который может быть представлен уже в этом году, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые со сделкой.

Хотя Apple изучает возможности производства такого гаджета в течение многих лет, этот план успешно продвигается, и менее дорогая версия смартфона может быть выпущена в конце этого года, отметил один из источников.

Более дешевый телефон, возможно, будет напоминать стандартный iPhone, но с другим, менее дорогим корпусом, отмечает источник. Один из способов снижения стоимости - использование не поликарбонатного пластика, а более дешевого материала для корпуса. Другие детали останутся теми же или могут быть взяты из более старых моделей iPhone.

Пресс-секретарь Apple отказался от комментариев.

Такой план компании стал особенно актуальным в связи с возросшей конкуренцией со стороны смартфонов на платформе Android. В третьем квартале 2012 года Apple занимала лишь 14,6% мирового рынка смартфонов, что значительно ниже, чем в четвертом квартале 2011 года - 23%, говорится в данных IDC. Доля Samsung Electronics тем временем выросла с 8,8% до 31,3% за два года - с 2010-го до 2012-й.

Продажи нескольких новых моделей iPhone будут для Apple нововведением. Под управлением Стива Джобса приоритетом Apple была прибыль, а не число выпущенных гаджетов. Компания предлагала сравнительно небольшое число продуктов, главным образом, ориентированных на высокую прибыль. Однако в последние годы, особенно после назначения Тима Кука главой компании, приоритеты компании начали смещаться в сторону «массовости». В октябре компания Apple представила iPad Mini, чтобы увеличить продажи планшетных компьютеров наряду с iPad.

В настоящий момент iPhone является самым прибыльным продуктов Apple, продажи смартфона и аксессуаров к нему принесли 48% выручки в третьем квартале.

Apple рассматривала возможность выпуска дешевой версии iPhone еще с 2009 года, таким образом, намереваясь занять большую долю рынка и привлечь внимание к своему бренду, отмечают источники. В то же время, пишет WSJ, бюджетный iPhone грозит снизить прибыль компании, которой руководители не хотели бы жертвовать, передает Газета.RU.