Назначен новый гендиректор компании ВОЛЯ - Георгий Жембери

Наблюдательный совет компании ВОЛЯ, которая является украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером, назначил на должность генерального директора (CEO - Chief Executive Officer) Георгия Жембери.

Об УНИАН сообщили в пресс-службе компании ВОЛЯ.

Он сменит на этом посту Эрика Франке, который 8 января 2013 года покинул пост CEO.

В то же время, как отметили в компании, на протяжении первых месяцев 2013 года Э.Франке продолжит выполнять функции генерального директора компании ВОЛЯ; в дальнейшем он будет работать в роли ее консультанта, «обеспечивая плавный и эффективный переход».

Г.Жембери, 43 года, венгр по национальности, работал в области управления телекоммуникационными и кабельными компаниями. До последнего времени он занимал должность операционного директора (COO) компании Invitel в Будапеште.

Справка УНИАН. Компания ВОЛЯ является украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером. Оказывает услуги доступа к телепрограммам, высокоскоростной доступ к Интернету и услуги одного из крупнейших дата-центров Украины. Компания ведет свою деятельность в 29 городах Украины.

Акционерами компании являются Providence Equity Fund, Goldman Sachs, Eton Park, семейство фондов под управлением SigmaBleyzer (UGF III, SBF IV), инвестором которых выступает, в том числе, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).