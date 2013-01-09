Тарифы на услуги связи в Украине в 2012 году выросли на 2,8%

Индекс потребительских цен на услуги связи для предприятий, учреждений и организаций в Украине в 2012 году увеличился по сравнению с 2011 годом на 2,8%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

При этом тарифы на услуги почтовой связи выросли за отчетный период на 8,4%, тарифы на услуги местной фиксированной телефонной связи – на 8%, на услуги мобильной связи – на 2,4%.

Тарифы на услуги междугородной и международной телефонной связи за отчетный период снизились на 1,1%.

Справка УНИАН. В 2011 году по сравнению с 2010 годом тарифы на услуги связи для предприятий, учреждений и организаций выросли на 4,5%, в т.ч. на услуги почтовой связи – на 1,6%, на услуги местной фиксированной телефонной связи – на 7,8%, на услуги мобильной связи – на 5,5%, тарифы на услуги междугородной и международной телефонной связи снизились на 1,7%.