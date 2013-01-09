Ситуацией с «АэроСвитом» займется лично Вилкул - поручение Азарова

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил вице-премьер-министру Александру Вилкулу подготовить предложения относительно возможных действий государственных органов в ситуации с задержками и отменой рейсов, которые обслуживает частная авиакомпания «АэроСвит».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сообщил, открывая в среду, 9 января, заседание правительства.

"Поручаю вице-премьер-министру Александру Вилкулу разобраться в ситуации, подготовить предложения для наших действий", - сказал Н.Азаров.

По его словам, ситуация, когда из-за проблем частной компании страдают как украинские, так и иностранные граждане, недопустима, и поэтому власти обязаны вмешаться в этот процесс.

Премьер заявил, что всех пассажиров, заблокированных за рубежом вследствие задержки или отмены рейсов, необходимо как можно скорее вернуть на Родину, а также добиться выплаты компенсаций для всех тех, кто из-за этого пострадал.

Напомним, 5-8 января авиакомпания «АэроСвит» отменила ряд рейсов из-за приостановки обслуживания в некоторых аэропортах, в частности в Варшаве, Стокгольме, Копенгагене, Тель-Авиве, что привело к ограничению возможностей "АэроСвита" обеспечить своевременное выполнение рейсов в других направлениях.

Решение аэропортов и хендлинговых компаний о приостановке обслуживания, по заявлению «АэроСвита», было спровоцировано информацией в ряде интернет-изданий о якобы признании "АэроСвита" банкротом.

При этом авиакомпания заявила о переговорах, направленных на возобновление обслуживания и восстановление графика полетов.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2012 года Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «АэроСвит» по заявлению самого авиаперевозчика. Размер долга авиакомпании перед кредиторами, по состоянию на 27 декабря 2012 года, составлял 4,27 млрд грн.

«АэроСвит» разъяснил, что обращение авиакомпании в Хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве направлено на запуск процедуры санации, восстановление платежеспособности и обеспечение выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.

Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту «Борисполь». Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195. В 2012 году компания приступила к обновлению среднемагистрального авиапарка самолетами.