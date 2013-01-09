Количество ДТП на железнодорожных путях и переездах за 2012 год возросло до 89

Количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на железнодорожных путях и переездах железных дорог Украины за 2012 год возросло до 89, в том числе 79 ДТП произошло на переездах и 10 - на путях вне переездов.

Об этом говорится в сообщении Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

«Укрзализныця» сообщает, что количество погибших в ДТП в 2012 году уменьшилось на 2 человека по сравнению с 2011 годом, в то же время, количество травмированных увеличилось на 16 человек. Вины железной дороги ни в одном из случаев не выявлено.

Кроме того, «Укрзализныця» сообщает, что в 2012 году выявлен 191 случай незаконного вмешательства в работу железных дорог, в то время, как годом ранее был зафиксирован 181 такой случай.