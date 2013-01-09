Костусев создал спецкомиссию для проверки аэропорта «Одесса»

Мэр Одессы Алексей Костусев подписал распоряжение о создании комиссии для проверки финансово-хозяйственной деятельности коммунального предприятия «Международный аэропорт «Одесса».

Согласно тексту распоряжения, подписанного 4 января, результаты работы комиссии должны быть представлены в течение двух недель.

Как сообщал УНИАН, Одесский городской совет 21 декабря 2012 г. передал ООО «Международный аэропорт «Одесса» в аренду 45,086 га земли под строительство новых сооружений.

Ранее данный участок принадлежал коммунальному предприятию «Международный аэропорт «Одесса», которое, как сказано в решении, от этой земли добровольно отказалось.

ООО «Международный аэропорт «Одесса» получило земельный участок в долгосрочную аренду сроком на 49 лет.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины.

Пассажиропоток международного аэропорта «Одесса» в 2011 году вырос на 16,6% по сравнению с 2010 годом - до 824,3 тыс. пассажиров, за 11 месяцев 2012 года пассажиропоток аэропорта вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 845,5 тыс. пассажиров.

ООО «Международный аэропорт «Одесса» – совместное предприятие, созданное в ноябре 2011 года Одесским городским советом и частным инвестором «Одесса Аэропорт Девелопмент», который финансирует строительство нового терминала аэропорта и инфраструктуры стоимостью 45 млн долл. США.