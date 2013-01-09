Сегодняшние рейсы «АэроСвита» Киев-Минск отменены по техническим причинам, сообщают в компании

Минск. Сегодняшние рейсы авиакомпании «АэроСвит» Киев-Минск-Киев отменены по техническим причинам и не связаны с сообщением о банкротстве компании.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщили в представительстве авиакомпании в Минске.

«Самолет из Киева в Национальный аэропорт Минск должен был прилететь в 10.30, а вылететь из Минска в Киев - в 11.35. Однако эти рейсы отменены по техническим причинам. Это никак не связано с сообщениями о банкротстве компании», - отметили в представительстве «АэроСвита».

Напомним, компания начала санацию через процедуру банкротства для восстановления платежеспособности и обеспечения выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.

«Но это не значит, что у авиакомпании нет денежных средств. «АэроСвит» не является банкротом, не останавливает производственную деятельность и выполняет в полном объеме все операционные процедуры, включая меры по обеспечению безопасности полетов», - подчеркнули в минском представительстве «АэроСвита».

Напомним, 5-8 января авиакомпания «АэроСвит» отменила ряд рейсов из-за приостановки обслуживания в некоторых аэропортах, в частности в Варшаве, Стокгольме, Копенгагене, Тель-Авиве, что привело к ограничению возможностей "АэроСвита" обеспечить своевременное выполнение рейсов в других направлениях.

Решение аэропортов и хендлинговых компаний о приостановке обслуживания, по заявлению «АэроСвита», было спровоцировано информацией в ряде интернет-изданий о якобы признании "АэроСвита" банкротом.

При этом авиакомпания заявила о переговорах, направленных на возобновление обслуживания и восстановление графика полетов.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту «Борисполь». Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195. В 2012 году компания приступила к обновлению среднемагистрального авиапарка самолетами.

Рейсы «АэроСвит» в Минск выполняются согласно осенне-зимнему расписанию, вступившему в силу 28 октября 2012 года. В частности авиаперевозки осуществляются пять раз в неделю по маршруту Киев-Минск и обратно кроме субботы и воскресенья.