Горисполком Тернополя увеличил стоимость парковки в два раза – до 4 грн в час

Горисполком Тернополя увеличил стоимость парковки в два раза – до четырех гривен в час.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, соответствующее решение было принято сегодня, 9 января.

Как пояснили в управлении транспорта и связи горсовета, потребность увеличить оплату за услуги парковки возникла из-за несоответствия действующего тарифа. Это связано как с высокими налогами, которые вынуждены платить предприниматели в бюджет, так и с высокой стоимостью установки паркоматов.

В пресс-службе также отмечают, что в договорах с предпринимателями указано, что они обязаны проводить благоустройство территории, на которой они осуществляют свою деятельность (нанесение разметки, вывоз мусора и тому подобное).

По данным городских властей, расчеты обусловливают рост тарифов на парковку в 2013 году до 4,25 грн, исполком решил утвердить тариф в 4 гривни.

Справка УНИАН. В общей сложности в Тернополе действует 10 платных парковок.

Еще три парковки действуют при супермаркетах, парковка на них бесплатная.

Общая площадь всех 13-ти парковок города составляет 9,5 тысячи квадратных метров Рассчитаны они на 700 машиномест.